Вучич прибыл в Киев Вучич прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Киев, где планирует встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и принять участие в саммите «Юго-Восточная Европа — Украина». В социальных сетях сербский лидер уточнил, что ради этой поездки ему пришлось проделать долгий и сложный путь, добираясь до украинской столицы на протяжении целых суток.

Я ехал весь день и ночь через Молдову и Центральную Украину, чтобы добраться до Киева, — уточнил Вучич.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев со своим 11-м визитом с момента начала конфликта. Она планирует анонсировать новые инициативы, направленные на глубокую интеграцию оборонно-промышленных комплексов Евросоюза и Украины.

До этого фон дер Ляйен стала фигуранткой скандала из-за закрытого чата с Зеленским и лидерами других европейских стран. Она отказалась предоставить переписку после запроса исследовательской организации.