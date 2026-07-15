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15 июля 2026 в 08:32

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети X, что прибыла в Киев со своим 11-м визитом с момента начала конфликта. В ходе поездки она планирует анонсировать новые совместные инициативы, направленные на глубокую интеграцию оборонно-промышленных комплексов Евросоюза и Украины.

Только что прибыла в Киев с 11-м визитом на Украину в военное время, — написала она.

Помимо вопросов военного сотрудничества, стороны намерены подробно обсудить подготовку к предстоящему зимнему периоду. Также в повестку официальных встреч включена оценка текущего прогресса украинской стороны на пути к вступлению в ЕС.

Ранее сообщалось, что внутренний конфликт за контроль над внешней политикой Евросоюза перешел в открытую фазу. Противостояние фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас вылилось в публичный скандал и негативно сказалось на дипломатии Евросоюза.

До этого стало известно, что фон дер Ляйен стала фигуранткой скандала из-за закрытого чата с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других европейских стран. Она отказалась предоставить переписку после запроса исследовательской организации.

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Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
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