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04 августа 2026 в 18:45

«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС

Путин наградил Орденом Мужества погибшего от удара ВСУ инженера ЗАЭС Яковлева

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым посмертно наградил Орденом Мужества главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Он погиб от удара украинского беспилотника.

За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить орденом Мужества Яковлева Александра Александровича, — говорится в документе.

Александр Яковлев погиб 15 июля в Энергодаре, о чем говорил глава Росатома Алексей Лихачев. Его автомобиль подвергся атаке украинского беспилотника. Тогда Лихачев отметил, что российская сторона ожидает от МАГАТЭ оперативной и четкой реакции на трагедию.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает удар ВСУ по территории Запорожской АЭС. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский подходит все ближе к опасной черте, рискуя спровоцировать радиационную аварию. Дипломат подчеркнула, что в случае такого сценария последствия затронут всю Европу.

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