Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79 Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $79 впервые с 13 июля

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 (6328 рублей) за баррель впервые с 13 июля 2026 года, свидетельствуют данные торгов. В моменте падение котировок Brent превышало 6%, опускаясь до отметки $78,72 за баррель.

Позднее эта эталонная марка незначительно скорректировала снижение, зафиксировавшись на уровне $78,87 за баррель. Одновременно с этим ощутимый спад продемонстрировала и американская нефть марки WTI с поставкой в сентябре. Сентябрьские фьючерсы на WTI подешевели более чем на 6%, достигнув значения $75,48 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость августовского фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 22 июля превысила отметку $4150 за тройскую унцию. Цена драгметалла росла на 2,79%.

До этого цена нефти марки Brent достигла $90,74 (около 5,87 тыс. рублей) за баррель. Рост стоимости вызвал обострение ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов Brent 20 июля увеличилась на 3% относительно предыдущего закрытия. Цена нефти поднялась выше $90 за баррель.