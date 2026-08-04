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04 августа 2026 в 17:07

Стало известно, кто готов отказаться от российской нефти по указке США

Reuters : Сирия согласилась сократить импорт нефти из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сирия может согласиться на сокращение импорта российской нефти ради отмены американский санкций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По информации журналистов, подобные переговоры велись между Вашингтоном и высокопоставленными чиновниками Дамаска.

В последние месяцы высокопоставленные сирийские чиновники заявляли США о готовности сократить импорт российской нефти в рамках обсуждения исключения Сирии из списка государств — спонсоров терроризма, — отметили в издании.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 28 августа. Это позволит ей продолжить свою текущую деятельность.

Также первый заместитель председателя кабинета министров Киргизии Данияр Амангельдиев сообщил, что Россия будет ежемесячно поставлять в страну по 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Он уточнил, что соглашение о поставках было подписано 30 июля. тороны продолжают переговоры о цене топлива.

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