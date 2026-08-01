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01 августа 2026 в 12:06

Минфин США продлил лицензию на работу сербской нефтяной компании

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 28 августа, сообщило Радио и телевидение Сербии. Это позволит ей продолжить свою текущую деятельность.

Сербия и венгерская компания MOL заключили акционерное соглашение, определяющее принципы будущего управления NIS. При этом MOL продолжает переговоры с «Газпром нефтью» по вопросам, связанным с NIS.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич ожидает завершения сделки по выкупу венгерским концерном MOL российской доли в NIS. Отмечалось, что сербский лидер рассчитывает поговорить по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.

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