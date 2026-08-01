Минфин США продлил лицензию на работу сербской нефтяной компании

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) продлило срок действия операционной лицензии для подпавшей под санкции компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 28 августа, сообщило Радио и телевидение Сербии. Это позволит ей продолжить свою текущую деятельность.

Сербия и венгерская компания MOL заключили акционерное соглашение, определяющее принципы будущего управления NIS. При этом MOL продолжает переговоры с «Газпром нефтью» по вопросам, связанным с NIS.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич ожидает завершения сделки по выкупу венгерским концерном MOL российской доли в NIS. Отмечалось, что сербский лидер рассчитывает поговорить по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.