Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS

Президент Сербии Александр Вучич ожидает завершения сделки по выкупу венгерским концерном MOL российской доли в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает ТАСС. Отмечается, что сербский лидер рассчитывает поговорить по этому поводу с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.

Мы ожидаем, что соглашение будет окончательно оформлено в ближайшие дни. Вероятно, я поговорю с президентом России и премьер-министром Венгрии — Путиным и Мадьяром. Надеюсь, мы это завершим, — сообщил Вучич.

В середине июня Вучич заявил, что ожидает от США последнего продления срока переговоров по выкупу российской доли в компании NIS венгерским концерном MOL. По его словам, Вашингтон, вероятнее всего, даст еще 15 дней — это будет окончательное продление.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.