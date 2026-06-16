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16 июня 2026 в 18:48

Президент Сербии назвал срок последнего продления переговоров по NIS

Вучич: продление срока переговоров по выкупу доли России в NIS будет последним

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает от США последнего продления срока переговоров по выкупу российской доли в компании NIS венгерским концерном MOL. По его словам, которые приводит сербский портал N1, Вашингтон, скорее всего, даст еще 15 дней — это будет окончательное продление.

Я ожидаю, что мы получим от Вашингтона еще 15 дней, последние 15 дней продления. По моей оценке, исходя из информации, полученной из Вашингтона, мы получим еще 15 дней продления. Это короткий срок, и я надеюсь, что российская сторона примет это соглашение, — рассказал Вучич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что сделка по выкупу венгерским концерном MOL доли российских акционеров в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) может составить €1 млрд (84 млрд рублей). По его словам, Белград был готов предложить более высокую цену за этот пакет.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.

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