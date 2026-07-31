Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте

Премьер-министра Испании освистали во время протеста в Сеуте Испанского премьер-министра Санчеса освистали из-за наплыва мигрантов в Сеуте

Премьер-министра Испании Педро Санчеса освистали участники акции протеста во время его визита в город Сеута, следует из контента, опубликованного местным отделением крайне правой партии Vox в социальных сетях. В Сеуту из Марокко перебралось более 60 тыс. мигрантов.

Вместе с жителями Сеуты требуем отставки предателя Санчеса, который приехал в город, чтобы спрятаться в зале заседаний Ассамблеи. Сеута подвергается вторжению, и он несет за это ответственность, — сказано в публикации.

Участники акции выкрикивали лозунги с требованием отставки премьера. Санчес прибыл в Сеуту после наплыва нелегальных мигрантов. Там испанский премьер-министр провел совещание с представителями полиции, гражданской гвардии, вооруженных сил, МВД и властей города.

Ранее американский предприниматель-миллиардер Илон Маск в социальных сетях предрек крах государственного бюджета Испании из-за наплыва нелегальных мигрантов. В четверг, 30 июля, Испания столкнулась с большим потоком мигрантов в североафриканском городе Сеута.