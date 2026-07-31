Автобус с футболистами «Факела» столкнулся с грузовиком Автобус с кировской футбольной командой «Факел» попал в ДТП в Ивановской области

Автобус с кировской футбольной командой «Факел» столкнулся с грузовым автомобилем в Ивановской области, сообщило региональное управление МЧС России в МАКСе. В результате аварии водитель автобуса получил травму локтя, однако 45-летний мужчина отказался от госпитализации.

По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса — футбольная команда «Факел» (г. Киров) — не пострадали. Водитель фуры не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее по меньшей мере 25 человек погибли, а еще 44 получили травмы в результате ДТП с автобусом на севере Алжира. При этом специалисты не исключили, что число жертв может увеличиться.

До этого водитель и трое детей получили травмы при столкновении двух машин в Ставропольском крае. Авария произошла днем 30 июля в селе Успеновка.