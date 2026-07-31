Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 19:51

Автобус с футболистами «Факела» столкнулся с грузовиком

Автобус с кировской футбольной командой «Факел» попал в ДТП в Ивановской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Автобус с кировской футбольной командой «Факел» столкнулся с грузовым автомобилем в Ивановской области, сообщило региональное управление МЧС России в МАКСе. В результате аварии водитель автобуса получил травму локтя, однако 45-летний мужчина отказался от госпитализации.

По прибытии к месту вызова установлено, что произошло столкновение туристического двухэтажного автобуса Hyundai и грузового автомобиля МАЗ. Водитель автобуса, мужчина 45 лет, получил повреждение локтя, от госпитализации отказался. Пассажиры автобуса — футбольная команда «Факел» (г. Киров) — не пострадали. Водитель фуры не пострадал. Разлива топлива не зафиксировано, — говорится в сообщении.

Ранее по меньшей мере 25 человек погибли, а еще 44 получили травмы в результате ДТП с автобусом на севере Алжира. При этом специалисты не исключили, что число жертв может увеличиться.

До этого водитель и трое детей получили травмы при столкновении двух машин в Ставропольском крае. Авария произошла днем 30 июля в селе Успеновка.

Регионы
МЧС
Факел
Ивановская область
футболисты
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подземный электрокабель взорвался в Ереване
Захарова заявила, что в результате атак ВСУ за неделю погиб 61 человек
16-летняя россиянка вышла в дебютный полуфинал WTA в карьере
Правительство России заморозило майнинг в двух регионах страны
Зеленский вывел Федорова и Сырского из состава СНБО
Отдыхающие обнаружили сумку с деньгами на пляже в Европе
РЖД испытали робота-проводника, который встречал пассажиров на посадке
Глава Wildberries обсудила с кабмином варианты помощи предпринимателям
«Будет противостояние Матвиенко и Басты»: Арифулина о новой «Фабрике звезд»
Адвокат указал на новые обязанности Лерчек
Блогер получила химический ожог, открыв мороженое зубами
Хинштейн назвал число раненых при новой атаке ВСУ на Курщину
Ким раскрыла цель атак на объекты Wildberries
В Wildberries раскрыли потери иностранных предпринимателей от атак ВСУ
В Орловской области рассказали о судьбе раненного при атаке ВСУ
«Отражаем большую часть атак»: Ким ответила на удары по складам Wildberries
Названо число сбитых за день БПЛА ВСУ
Моор раскрыл масштабы паводка в Тюмени
Вучич намерен поговорить с Путиным после закрытия сделки по NIS
В Раде попросили Зеленского восстановить Федорова на посту министра
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.