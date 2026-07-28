В одном российском аэропорту введены временные ограничения на полеты В аэропорту Иваново введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Иваново (Южный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее в Росавиации предупредили, что в аэропорту Калининграда могут произойти изменения расписания авиарейсов из-за временных ограничений на использование неба Ленинградской области. Это сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Храброво и из него.

До этого стало известно, что петербургский аэропорт Пулково начал обслуживать авиарейсы по согласованию со специальными органами. Пассажиров предупредили о возможной корректировке в расписании. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Также сообщалось, что 10 из 11 самолетов, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в Сочи и были отправлены по своим маршрутам. Уточняется, что за сутки воздушная гавань успела обслужить более 16 тыс. пассажиров и свыше 100 рейсов. Сотрудники терминала и авиакомпании-партнеры обеспечили прием 55 самолетов и отправку 51 борта.