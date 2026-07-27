Российский аэропорт вернул на маршруты 10 самолетов Аэропорт Сочи сообщил о возвращении 10 самолетов с запасных аэродромов

Десять из одиннадцати воздушных судов, ранее ушедших на запасные аэродромы, благополучно прибыли в Сочи и были отправлены по своим маршрутам, сообщил официальный Telegram-канал аэропорта Сочи. За текущие сутки воздушная гавань успела обслужить более 16 тыс. пассажиров и свыше ста рейсов.

10 из 11 воздушных судов, ушедших на запасные аэродромы, прибыли в аэропорт Сочи, были обслужены и отправлены в города назначения, — уточнили в публикации.

За прошедшие сутки сотрудники терминала и авиакомпании-партнеры обеспечили прием 55 рейсов и отправку 51 борта. В настоящее время администрация аэропорта совместно с перевозчиками прилагает максимальные усилия для оперативного вылета всех задержанных рейсов.

Пассажирам настоятельно рекомендуют уточнять актуальный статус своего вылета непосредственно у авиакомпании. Также получить достоверную информацию можно через аудиообъявления, электронные табло в терминале или на официальном сайте воздушной гавани.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Калуги. Представитель ведомства пояснил, что данная мера необходима для обеспечения безопасности полетов.