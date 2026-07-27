В России прекратил работу еще один крупный аэропорт

В России прекратил работу еще один крупный аэропорт Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и вылет самолетов

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Череповца также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко писал, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Пассажирам рекомендовали сверяться с изменениями в расписании в Сети. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

До этого аналогичные меры ввели в Екатеринбурге — аэропорт Кольцово временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время авиагавань также восстановила работу.