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27 июля 2026 в 13:55

В России прекратил работу еще один крупный аэропорт

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, принятые меры призваны обеспечить безопасность полетов.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Череповца также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Кореняко писал, что меры призваны обеспечить безопасность полетов. Пассажирам рекомендовали сверяться с изменениями в расписании в Сети. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

До этого аналогичные меры ввели в Екатеринбурге — аэропорт Кольцово временно прекратил прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время авиагавань также восстановила работу.

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