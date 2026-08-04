Временные ограничения ввели в одном из аэропортов России Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием ми выпуск рейсов, сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере МАКС. Меры предприняты из соображений безопасности.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — отметили в Росавиации.

Ранее в аэропорту Нижнекамска в Республике Татарстан ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. По информации Росавиации, ограничения начали действовать утром 4 августа, около 08:09 по московскому времени. В 09:37 они были сняты.

Также сообщалось, что в аэропорту Краснодара были допущены изменения в расписании из-за ограничений, которые действовали в ряде районов Краснодарского края. Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была отозвана в 11:12 мск.

До этого стало известно, что сразу девять российских аэропортов закрыли небо утром 2 августа. Временные ограничения на полеты вводили воздушные гавани Бугульмы, Казани, Нижнекамска (Бегишево), Пензы, Самары (Курумоч), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).