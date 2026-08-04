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04 августа 2026 в 08:12

Аэропорт Краснодара может изменить расписание рейсов

Росавиация: в аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Изменения в расписании возможны в аэропорту Краснодара из-за ограничений, действующих в ряде районов Краснодарского края, сообщается в Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодар (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов, — отметили в агентстве.

Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Согласно действующему извещению о воздушных миссиях (NOTAM), авиагавань принимает регулярные рейсы с 8:30 мск до 20:00 мск, уточнили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что в петербургском аэропорту Пулково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Воздушная гавань не обслуживала авиарейсы утром 4 августа, с 04:00 мск до 06:15 мск.

До этого два пассажирских лайнера — из Москвы и Санкт-Петербурга — не смогли приземлиться в Омске и вынужденно ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Изменения в маршрутах затронули рейс FV 6473 авиакомпании «Россия», следовавший из Северной столицы, а также рейс SU 1688 компании «Аэрофлот» из Шереметьево.

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