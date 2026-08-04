Пропавший в Иркутской области самолет ищут вертолеты

Спасатели задействовали вертолеты для поиска легкомоторного самолета Cessna 182, пропавшего накануне в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона. Воздушное судно с двумя людьми на борту перестало выходить на связь во время выполнения задач по авиапатрулированию лесов. К поисково-спасательной операции также подключили самолет, прибывший из соседней Якутии.

На поиск вылетели также два вертолета, — подтвердил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что пропавший в Бодайбинском районе легкомоторный самолет принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области. Губернатор региона Игорь Кобзев уточнил, что компания заключила контракт с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов на проведение авиационных работ. На борту самолета находились два человека, среди которых были командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

Ранее Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области. Воздушное судно авиакомпании «Госавиа» выполняло полет над Бодайбинским районом, но перестало выходить на связь.