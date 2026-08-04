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04 августа 2026 в 09:09

ФАС завела новые дела на российском рынке топлива

ФАС выдала предупреждения продавцам топлива сразу в семи регионах России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы вынесли предупреждения операторам АЗС в ряде регионов России, включая Алтай, Красноярский край, Брянскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Херсонскую области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ведомство держит под контролем ситуацию с ценообразованием на бензин и дизтопливо, говорится на сайте ФАС.

Так, Алтайское краевое УФАС возбудило дело против двух сетей АЗС. Предприниматели, работающие в Бийске на заправках Evolution и EVO, подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения для фиксации и поддержания цен. В Красноярском крае предупреждение получило ООО «Регион 24», а в Брянской области предупреждения выдали четырем заправкам под брендом «Люкс-Ойл».

Нижегородское УФАС направило предупреждения компаниям «ВНП» (АЗС IRBIS), «Техноазс» и «Техноторг» (АЗС «ОПТИ»). В Херсонской области антимонопольщики выдали предупреждения двум компаниям, которые изменили цены на бензин и дизельное топливо с начала июня 2026 года.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что с 4 августа стоимость бензина АИ-92 на АЗС компаний ТЭС и АТАН не превысит 100 рублей за литр. По его словам, решение было принято совместно с главой Крыма Сергеем Аксеновым для стабилизации ситуации на топливном рынке.

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