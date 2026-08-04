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04 августа 2026 в 10:09

Боец раскрыл, как российские «птички» охотятся на военных ВСУ в лесах

РИА Новости: дроны на оптоволокне настигают военных ВСУ в лесных массивах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Летом украинские военные пытаются прокладывать пути сообщения через лесные массивы, однако там их настигают российские дроны на оптоволокне, рассказал РИА Новости командир взвода БПС в позывным Сторож. По его словам, дороги и маршруты, по которым передвигаются бойцы ВСУ, находятся под круглосуточным контролем.

Противник использует облегченные автомобили и багги для доставки продовольствия и боеприпасов подразделениям <...>. Летом боевики пытаются прокладывать пути сообщения через леса, но там их настигают наши дроны на оптоволокне, — сказал военный.

Он отметил, что на Харьковском направлении были поражены 10 украинских багги. Командир подчеркнул, что уничтожение техники нарушает снабжение ВСУ припасами и снижает их боеспособность.

Ранее командир расчета с позывным Призрак сообщил, что российские войска перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.

До этого офицер с позывным Карта рассказал, что операторы беспилотников ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа в Харьковской области. По его словам, круглосуточный мониторинг воздушного пространства позволяет быстро засекать цели.

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