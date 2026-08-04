Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 11:01

Адвокат ответила, можно ли потерять работу из-за служебного романа

Адвокат Глазкова: сотрудника не вправе уволить только из-за служебного романа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудника не вправе уволить лишь из-за служебного романа — в трудовом законодательстве нет прямого запрета на отношения с коллегами, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Ирина Глазкова. Именно поэтому работодатель не может ограничивать подобное с помощью локальных актов. Юрист отметила, что проблемы могут появиться, если личная жизнь начинает отвлекать от рабочих обязанностей.

За нарушение трудовой дисциплины работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Это нарушение должно прямо противоречить требованиям закона, правилам внутреннего трудового распорядка компании. Работники должны добросовестно исполнять свои должностные обязанности и одновременно соблюдать трудовой порядок, включая требования по охране труда, — отметила Глазкова.

Если сотрудник выполняет все требования, у работодателя нет формальных оснований для выговора или замечания, а в случае повторного нарушения при наличии неснятых взысканий — и для увольнения. При этом важно не забывать, что служебный роман не должен мешать работе и окружающим, а поведение влюбленных — не нарушать нормы морали, заключила эксперт.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Илья Башкиров заявил, что использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.

Общество
работа
отношения
адвокаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.