Адвокат ответила, можно ли потерять работу из-за служебного романа

Сотрудника не вправе уволить лишь из-за служебного романа — в трудовом законодательстве нет прямого запрета на отношения с коллегами, напомнила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Ирина Глазкова. Именно поэтому работодатель не может ограничивать подобное с помощью локальных актов. Юрист отметила, что проблемы могут появиться, если личная жизнь начинает отвлекать от рабочих обязанностей.

За нарушение трудовой дисциплины работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Это нарушение должно прямо противоречить требованиям закона, правилам внутреннего трудового распорядка компании. Работники должны добросовестно исполнять свои должностные обязанности и одновременно соблюдать трудовой порядок, включая требования по охране труда, — отметила Глазкова.

Если сотрудник выполняет все требования, у работодателя нет формальных оснований для выговора или замечания, а в случае повторного нарушения при наличии неснятых взысканий — и для увольнения. При этом важно не забывать, что служебный роман не должен мешать работе и окружающим, а поведение влюбленных — не нарушать нормы морали, заключила эксперт.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Илья Башкиров заявил, что использование нейросетей для решения задач, содержащих коммерческую тайну, может привести к увольнению. Он отметил, что важно разглашение информации, а не сам факт использования ИИ.