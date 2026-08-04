Женщина трижды травила молодого возлюбленного, чтобы не расставаться На Тайване женщина не хотела расставаться с возлюбленным и трижды травила его

На Тайване 40-летняя Янь Цзиньпин признана виновной в покушении на убийство 23-летнего австралийца Алекса Шорея, которого она трижды пыталась отравить крысиным ядом, пишет Daily Star. В 2023 году студент по обмену приехал на остров, где у него завязался роман с женщиной. Когда он должен был вернуться на родину, Цзиньпин подсыпала ему в сок суперварфарин.

Молодой человек попал в реанимацию в критическом состоянии. Цзиньпин повторила попытку уже в больнице, а затем — в третий раз, когда узнала, что отец Шорея прилетает из Австралии, чтобы забрать его домой. Также следствие установило, что она пыталась заставить родных студента подписать отказ от реанимации и набивалась в переводчики для общения с медперсоналом. В итоге Шорея вывезли в Австралию, где он поправился.

В конце июля суд приговорил Цзиньпин к 11 годам и двум месяцам тюрьмы. Женщина вину не признала, но обвинение доказало, что она травила любовника, чтобы не дать ему уехать.

Ранее Мособлсуд приговорил 26-летнего жителя Балашихи Артема Миссюру к пожизненному заключению. По версии следствия, он отравил родных и друзей, чтобы заполучить имущество и деньги.