Европу накрыл сельскохозяйственный коллапс из-за аномальной жары

Аномальная жара, засуха и лесные пожары, охватившие Европу, привели к резкому снижению урожая ряда сельхозкультур и могут вызвать рост цен на продукты, включая оливковое масло, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, подорожания следует ожидать уже осенью, поскольку пригодных для производства масла плодов станет меньше.

Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше, — говорится в материале.

Издание отмечает, что сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда. Еврокомиссия уже снизила прогнозы по урожаю подсолнечника на 7%, зерновой кукурузы — на 6%, картофеля и сои — примерно на 3%.

Ранее стало известно, что в Германии в 2026 году из-за сильной жары погибли около 10 тыс. человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в конце июня, когда в страну пришли аномальные температуры.