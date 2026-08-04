Украина выбрала для себя новую стратегическую позицию, целенаправленно нанося удары по мирным жителям, заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, комментируя атаки ВСУ на Московскую область. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Киев пытается давить на самое больное.

Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они ударяют по детским площадкам, по автобусам, где едут дети из Белоруссии отдыхать на море. И действительно они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить именно через самое больное, — сказала Лантратова.

Утром 4 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 320 украинских беспилотников над регионами России. В ночь на 3 августа сбили 131 БПЛА. Утром 2 августа в Минобороны сообщили о перехвате 635 украинских беспилотников.

До этого уполномоченный по правам человека в России сообщила, что ее аппарат фиксирует все факты и свидетельства преступлений ВСУ, включая недавнюю атаку на Геленджик. По ее словам, мировое сообщество должно знать правду о действиях украинских военных.