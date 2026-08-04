Сумасшедшее пекло накроет волной крупный российский регион МЧС: сильная жара до +37 градусов придет в Белгородскую область с 5 по 7 августа

В Белгородской области с 5 по 7 августа ожидается наступление опасной жары, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, днем воздух прогреется от +35 до +37 градусов.

Днем 5-7 августа 2026 года местами на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, значение максимальной температуры воздуха достигнет от +35 до +37 градусов тепла, — говорится в сообщении.

Спасатели обратили внимание, что такая погода значительно увеличивает риск ЧС муниципального уровня. Также возможны травмы и гибель людей на воде, природные пожары с переходом огня на населенные пункты, нарушения в работе ЛЭП и линий связи, а также аварии в энергосистеме из-за перегрева трансформаторов.

Кроме того, подчеркнули в МЧС, высокая температура может вызвать у людей потерю работоспособности, внимания и сознания, что повышает вероятность ДТП на дорогах. Жителей призывают соблюдать осторожность и избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

До этого в Лондоне был зафиксирован самый сухой месяц за последние 155 лет, в течение которого не выпало никаких осадков. Отмечается, что нынешний сезон стал одним из самых жарких в истории и для всей Европы.