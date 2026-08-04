Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 14:15

Сумасшедшее пекло накроет волной крупный российский регион

МЧС: сильная жара до +37 градусов придет в Белгородскую область с 5 по 7 августа

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Белгородской области с 5 по 7 августа ожидается наступление опасной жары, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, днем воздух прогреется от +35 до +37 градусов.

Днем 5-7 августа 2026 года местами на территории Белгородской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, значение максимальной температуры воздуха достигнет от +35 до +37 градусов тепла, — говорится в сообщении.

Спасатели обратили внимание, что такая погода значительно увеличивает риск ЧС муниципального уровня. Также возможны травмы и гибель людей на воде, природные пожары с переходом огня на населенные пункты, нарушения в работе ЛЭП и линий связи, а также аварии в энергосистеме из-за перегрева трансформаторов.

Кроме того, подчеркнули в МЧС, высокая температура может вызвать у людей потерю работоспособности, внимания и сознания, что повышает вероятность ДТП на дорогах. Жителей призывают соблюдать осторожность и избегать длительного воздействия прямых солнечных лучей.

До этого в Лондоне был зафиксирован самый сухой месяц за последние 155 лет, в течение которого не выпало никаких осадков. Отмечается, что нынешний сезон стал одним из самых жарких в истории и для всей Европы.

Регионы
Белгородская область
погода
жара
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность одной из погибших при налете ВСУ на Геленджик
Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа
Путин изменил процедуру госзакупок для регионов
Иммунолог ответил, как передается циклоспороз
Россиянам дали инструкцию по проверке подозрительных строк в квитанции
Врач предупредила о неочевидной опасности арбузов
Раскрыта судьба одного из пострадавших детей после атаки ВСУ на Геленджик
Эксперт по ЖКХ ответила, как меньше платить за коммунальные услуги
Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении
Российская армия поразила транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ
Нутрициолог раскрыла, какой соус считается наиболее вредным
Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа
Психолог высказалась о новом тренде на имена древнегреческих богов для детей
Политолог ответил, повторится ли миграционный кризис в ЕС
ВСУ за сутки потеряли практически полторы тысячи человек
«Трамп истерит»: политолог об итогах противостояния США и Ирана
Раскрыты «суточные потери» Мадьяра
Армия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской области
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о результатах работы созыва 2021-2026
Путин встретился с главным добытчиком алмазов в России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.