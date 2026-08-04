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04 августа 2026 в 14:44

Сирийская авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Москву

Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в социальной сети Х. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение с возможностью прямой оплаты.

С 16 августа мы возобновляем полеты в российскую столицу — Москву, — отметили в Syrian Airlines.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан планируют запустить прямой авиарейс между Оренбургом и Алма-Атой. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил разработать программу поэтапного открытия прямых авиарейсов между Астаной и приграничными российскими городами.

До этого стало известно, что в московский аэропорт Внуково прибыл первый прямой авиарейс из Танзании. Перелет из Дар-эс-Салама — крупнейшего танзанийского города — осуществила авиакомпания Air Tanzania. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.

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