Сирийская авиакомпания объявила о возобновлении полетов в Москву Syrian Airlines возобновит авиарейсы из Дамаска в Москву с 16 августа

Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновит полеты из Дамаска в Москву с 16 августа, сообщила пресс-служба авиаперевозчика в социальной сети Х. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение с возможностью прямой оплаты.

С 16 августа мы возобновляем полеты в российскую столицу — Москву, — отметили в Syrian Airlines.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Казахстан планируют запустить прямой авиарейс между Оренбургом и Алма-Атой. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил разработать программу поэтапного открытия прямых авиарейсов между Астаной и приграничными российскими городами.

До этого стало известно, что в московский аэропорт Внуково прибыл первый прямой авиарейс из Танзании. Перелет из Дар-эс-Салама — крупнейшего танзанийского города — осуществила авиакомпания Air Tanzania. Рейсы будут выполняться три раза в неделю.