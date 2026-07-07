Раскрыт возможный организатор взрывов в Дамаске ТАСС: взрывы в Дамаске были провокацией ГУР для имитации спасения Макрона

Теракт в Дамаске, предположительно, организовало Главное управление разведки (ГУР) Украины, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По имеющейся информации, инцидент рассматривается как провокация украинской военной разведки.

По имеющейся у нас информации <...> Макрона (президента Франции Эммануэля Макрона. — ред. NEWS.ru) о взрыве должны были предупредить именно представители ГУР и «спасти ему жизнь». Однако французские спецслужбы успели самостоятельно узнать о готовящемся теракте, — сообщил собеседник агентства.

Ранее группировку «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) назвали вероятным заказчиком теракта около отеля в Дамаске, где остановился президент Франции. Произошедшее могло быть реакцией на недавние операции США и Сирии против террористов.

До этого сообщалось, что Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов. Французский лидер проводит переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В результате инцидента погибли четверо сотрудников Главного управления общей безопасности.