Раскрыта реакция Макрона на взрывы у его отеля в Дамаске

Раскрыта реакция Макрона на взрывы у его отеля в Дамаске Al Hadath: Макрон не слышал взрывов у отеля в Дамаске

Находящиеся с визитом в Сирии президент Франции Эммануэль Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, прогремевших неподалеку от гостиницы Four Seasons в Дамаске, сообщил телеканал Al Hadath. В настоящее время проходят переговоры между Макроном и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Инцидент со взрывами не повлиял на программу визита французского президента в Дамаске. Все запланированные мероприятия реализуются в строгом соответствии с первоначальным планом.

Ранее сообщалось, что несколько взрывных устройств сработали в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон. Подробности произошедшего выясняются.

Позже выяснилось, что взрывы произошли в результате детонации двух самодельных взрывных устройств. Сотрудники сил внутренней безопасности республики проводят расследование и устанавливают лиц, причастных к произошедшему.

Вероятным заказчиком теракта около отеля в Дамаске, где остановился президент Франции, назвали группировку «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Одно СВУ находилось в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном баке.