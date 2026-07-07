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07 июля 2026 в 11:35

Назван вероятный заказчик взрывов в Дамаске

Mash: вероятным заказчиком взрывов в Дамаске стали террористы ИГИЛ

Дамаск Дамаск Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Группировка «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — вероятный заказчик теракта около отеля в Дамаске, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, произошедшее могло быть реакцией на недавние операции США и Сирии против террористов.

Как уточнил канал, взрывные устройства разместили в двух точках неподалеку от пятизвездочного отеля Four Seasons Hotel Damascus в центральном квартале города: одно СВУ находилось в припаркованном автомобиле, второе — в мусорном баке. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четверо сотрудников Главного управления общей безопасности Сирии — они обеспечивали оцепление, чтобы поддержать общественный порядок и обезопасить французского гостя.

Ранее сообщалось, что Макрон и члены сопровождающей его делегации не слышали звуков взрывов, прогремевших неподалеку от гостиницы Four Seasons в Дамаске. Французский лидер проводит переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Мир
Исламское государство
Эммануэль Макрон
Дамаск
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теракты
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