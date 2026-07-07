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07 июля 2026 в 10:56

Взрывы прогремели недалеко от отеля, где остановился Макрон

Reuters: взрывы прозвучали у отеля в Дамаске, где остановился Макрон

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Несколько взрывов прогремели в Дамаске недалеко от отеля, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности. По его информации, там сработали взрывные устройства.

Несколько взрывных устройств сработали рядом с отелем в Дамаске, где остановился Макрон, — говорится в публикации.

Ранее четыре человека погибли при взрыве в кафе недалеко от Дворца правосудия в Дамаске. Еще 11 человек пострадали, их госпитализировали.

До этого два человека погибли в результате взрыва боеприпасов на предприятии по их утилизации в турецкой провинции Кырыккале. Жертвами стали директор предприятия и отставной военный, инцидент произошел на полигоне в районе Бедестан.

21 июня Министерство внутренних дел Катара сообщило, что на одном из заводов к северо-востоку от Дохи произошел взрыв на одной из основных площадок по производству сжиженного природного газа. В результате ЧП на заводе погибли 13 человек, еще 66 пострадали. Министр по вопросам энергетики Катара отметил, что инцидент был несчастным случаем.

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