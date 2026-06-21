Около столицы Катара прогремел взрыв

На одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан, к северо-востоку от Дохи, произошел взрыв на одной из основных площадок по производству сжиженного природного газа Катара, сообщило Министерство внутренних дел эмирата. Согласно заявлению ведомства, инцидент носил локальный характер, а силы гражданской обороны занимаются ликвидацией последствий.

Локальный взрыв произошел на одном из заводов в промышленной зоне Рас-Лаффан. Силы гражданской обороны ликвидируют последствия инцидента, пострадавших и утечек не зафиксировано, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов. Согласно плану, в эмирате разрешат Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств.

До этого министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявлял, что Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана. Дипломат отдельно подчеркнул, что в настоящее время все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.