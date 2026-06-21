Иран и США вплотную подошли к выработке итогового соглашения по урану

Иран и США вплотную подошли к выработке итогового соглашения по урану Al Arabiya: США и Иран достигли соглашения о снижении уровня обогащения урана

Соединенные Штаты и Иран в рамках переговоров достигли договоренности о снижении уровня обогащения имеющихся у Тегерана запасов урана, заявил телеканалу Al Arabiya министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар. Дипломат отдельно отметил, что все иранские ядерные материалы по-прежнему надежно размещены под землей.

Америка просила вывезти ядерные запасы Ирана, но мы пришли к решению о снижении [уровня] обогащения, — сказал Дар.

Внешнеполитическое ведомство Катара уже объявляло о старте полномасштабных переговоров профильных делегаций США и Ирана на территории Швейцарии. Международные партнеры из Пакистана и Катара сформировали специальные технические группы для выработки итогового соглашения.

До этого стало известно, что США и Катар готовят механизм разблокировки иранских активов для гуманитарных нужд. Согласно плану, Катар разрешит Центральному банку Ирана закупать продукты питания, медикаменты и другие товары первой необходимости за счет ранее заблокированных средств, полученных от продажи нефти.