Глава Забайкалья раскрыл масштабы подтопления приусадебных участков

В Чите и Читинском округе из-за обильных дождей за минувшие выходные подтопило около тысячи приусадебных участков, сообщил в МАКСе губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Для отвода воды с затопленных территорий привлекли специалистов «Забайкалпожспаса» и добровольцев, на месте организовали откачку жидкости и рытье дополнительных канав.

В столице края подтопило 14 жилых домов и 38 придомовых территорий. В селе Угдан Читинского округа — два жилых дома и около 100 приусадебных участков. Всего в пяти населенных пунктах Читинского округа вода зашла на 970 участков. По всему краю от дождевых паводков пострадало 1050 участков, — заявил он.

Ранее на официальном геопортале Тюменской области сообщили, что уровень воды в реке Тура пошел на убыль после продолжительного летнего разлива. По состоянию на понедельник 3 августа отметка понизилась на 1 см и составила 895 см.

Кроме того, в МЧС сообщили, что в ближайшие двое суток на реках Варфоломеевка и Арсеньевка в Приморском крае ожидается существенный рост уровня воды из-за обильных осадков. Не исключено, что показатели приблизятся к опасной отметке.