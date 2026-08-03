Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 09:53

Стало известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ на Белгородчину

Шуваев: раненные при атаке ВСУ дети находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дети, раненные в Белгородской области в результате атак ВСУ 2 августа, были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил в МАКСе врио губернатора региона Александр Шуваев. По словам главы области, всего в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, включая трех несовершеннолетних.

В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу, где их состояние оценивают как средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в городе Короча в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту пострадали два человека. Один из раненых — 16-летний юноша, у него предварительно диагностирована акубаротравма, его отвезли в лечебное учреждение.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском округе в результате атаки украинских дронов на складское помещение пострадал мужчина. По заверению главы региона, жизни раненого ничего не угрожает, его доставили в больницу.

Регионы
Белгородская область
Александр Шуваев
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницу и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте развернули временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии
«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.