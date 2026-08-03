Стало известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ на Белгородчину Шуваев: раненные при атаке ВСУ дети находятся в состоянии средней тяжести

Дети, раненные в Белгородской области в результате атак ВСУ 2 августа, были госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил в МАКСе врио губернатора региона Александр Шуваев. По словам главы области, всего в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском округах пострадали 17 человек, включая трех несовершеннолетних.

В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей. Дети госпитализированы в детскую областную клиническую больницу, где их состояние оценивают как средней степени тяжести, — говорится в сообщении.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в городе Короча в результате удара украинского беспилотника по коммерческому объекту пострадали два человека. Один из раненых — 16-летний юноша, у него предварительно диагностирована акубаротравма, его отвезли в лечебное учреждение.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в Собинском округе в результате атаки украинских дронов на складское помещение пострадал мужчина. По заверению главы региона, жизни раненого ничего не угрожает, его доставили в больницу.