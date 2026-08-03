Власти раскрыли число жителей Белгородчины, погибших от рук ВСУ за сутки Шуваев: четыре человека погибли под Белгородом за сутки в результате атак ВСУ

ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 90 раз за минувшие сутки, заявил в своем канале на платформе МАКС врио главы региона Александр Шуваев. По его словам, погибли четыре мирных жителя, включая ребенка. Еще 17 человек, среди которых трое детей, ранены.

За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области. <…> В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, — отметил врио губернатора.

Он уточнил, что были атакованы сам Белгород, а также Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Корочанский, Ровеньской, Шебекинский и другие округа. ВСУ 14 раз обстреляли территорию региона с помощью авиации, артиллерии и РСЗО, три раза сбрасывали взрывные устройства с БПЛА, резюмировал Шуваев.

Ранее сообщалось, что восемь мирных жителей получили ранения в Брянской области в результате атаки украинской армии. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.

До этого стало известно, что три человека погибли, два пострадали в Крыму в результате ночной атаки ВСУ. Глава региона Сергей Аксенов пожелал скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения, и пообещал оказать всю необходимую помощь.