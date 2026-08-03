Почему не работает Telegram 3 августа: замедление, сбои, последние новости

Сегодня, 3 августа, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Какие последние новости о замедлении мессенджера известны?

Где не работает Telegram 3 августа

На портале «Сбой.рф» продолжает расти число жалоб от пользователей на сбои в работе Telegram. Россияне сообщают о проблемах с отправкой сообщений, загрузкой медиафайлов и отображением списка чатов и каналов. Также фиксируются сложности со звонками и подключением приложения к Сети.

На момент публикации насчитывается несколько десятков жалоб на мессенджер за сутки. Сообщения о проблемах с Telegram поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и других регионов.

Почему не работает Telegram сегодня, 3 августа, замедление

С начала февраля Роскомнадзор начал поэтапное ограничение доступа к Telegram, обосновывая это невыполнением мессенджером требований российского законодательства. В ведомстве заявили, что продолжат принимать меры для обеспечения исполнения закона и безопасности граждан.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что администрация платформы оставила без внимания более 150 тысяч запросов на удаление запрещенных материалов. Председатель IT-комитета Госдумы Сергей Боярский подчеркнул, что мессенджер систематически игнорирует российские нормы, в частности, отказываясь удалять противоправный контент и хранить данные пользователей в России.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Когда Telegram может перестать работать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: несмотря на контакты с администрацией Telegram, значительных сдвигов в вопросе восстановления полноценного доступа к мессенджеру пока нет.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов выразил мнение, что руководство сервиса осведомлено обо всех необходимых шагах. Он считает, что оставшиеся требования Роскомнадзора носят преимущественно технический характер и могут быть выполнены в срок от 20 до 40 дней.

Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев подчеркнул, что беспрепятственная работа мессенджера возможна лишь при условии переноса серверов на территорию РФ, в противном случае сервис рискует стать полностью неработоспособным. О вероятности того, что Telegram может перестать работать в России к сентябрьским выборам 2026 года по «сценарию YouTube», высказался зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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