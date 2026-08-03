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03 августа 2026 в 12:25

Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне

Биолог Дьяков: количество грибов снизилось из-за рекреационной нагрузки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Количество грибов в российских лесах снизилось из-за рекреационной нагрузки, рассказал НСН ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Он отметил, что это приводит к падению биоразнообразия.

Повышается рекреационная нагрузка — так происходит в любом мегаполисе. В связи с этим падает биоразнообразие. Это, конечно, затрагивает белые грибы, но не настолько, чтобы бить тревогу, — рассказал Дьяков.

Биолог подчеркнул, что изменение температуры на полградуса не может серьезно повлиять на ареал белого гриба. По его словам, он простирается от тундры до лесостепей и может расти в разных погодных условиях.

Ранее миколог Никита Комиссаров рассказал, что длительное хранение собранных грибов в пакете может испортить их — именно поэтому на тихую охоту лучше брать корзинку. Он отметил, что в первом случае продукт может не просто подгнивать, но и ломаться под собственным весом.

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