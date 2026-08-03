Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 13:16

Разъяренная птица попыталась заклевать футболиста во время матча

Попугай атаковал футболиста во время матча юношеского Кубка Бразилии

Фото: Burkhard Sauskojus/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Разъяренный попугай ара атаковал игрока на 17-й минуте матча за третье место юношеского Кубка Бразилии (U-15) между «Фламенго» и «Сеарой». Птица несколько раз пролетела над полем на бреющем полете, затем приблизилась к футболисту с мячом и попыталась клюнуть его, отчего игрок вынужден был упасть на газон.

Арбитр остановил игру, но спустя менее чем минуту возобновил встречу, поскольку попугай покинул поле. Матч состоялся в воскресенье и завершился победой «Сеары» со счетом 2:1.

Ранее в Индии 65-летний Аклу Ядав стал жертвой нападения тигра — хищник ухватил его за конечность и попытался затащить в лесную чащу. Происшествие случилось неподалеку от заповедника Валмики, пока мужчина вместе с соседями выпасал коз. Остальные пастухи вовремя подняли шум и сумели отбить пострадавшего.

Кроме того, в Одинцовском лесу Московской области во время прогулки 49-летний мужчина попытался отогнать лису от своей собаки, но хищник откусил ему верхнюю фалангу безымянного пальца на правой руке. Инцидент произошел в тот момент, когда владелец пса пытался разнять животных.

Спорт
Бразилия
футболисты
попугаи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агроном раскрыл распространенную ошибку дачников в уходе за растениями
«Играет спокойно»: Веснина о победе 16-летней россиянки на турнире в США
В японском зоопарке начали умирать львы
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице, заразившейся ВИЧ в больнице
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.