Разъяренная птица попыталась заклевать футболиста во время матча Попугай атаковал футболиста во время матча юношеского Кубка Бразилии

Разъяренный попугай ара атаковал игрока на 17-й минуте матча за третье место юношеского Кубка Бразилии (U-15) между «Фламенго» и «Сеарой». Птица несколько раз пролетела над полем на бреющем полете, затем приблизилась к футболисту с мячом и попыталась клюнуть его, отчего игрок вынужден был упасть на газон.

Арбитр остановил игру, но спустя менее чем минуту возобновил встречу, поскольку попугай покинул поле. Матч состоялся в воскресенье и завершился победой «Сеары» со счетом 2:1.

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