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03 августа 2026 в 14:16

Румынские военные пошли на отчаянный шаг для обеспечения работы АЭС

Румынские военные подорвали подводную скалу в Дунае для обеспечения работы АЭС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Румынские военнослужащие подорвали подводную скалу в обмелевшем Дунае для обеспечения работы АЭС в Чернаводэ на юго-востоке страны, пишет Bloomberg. По словам исполняющего обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ, власти намеревались перенаправить поток воды в основной канал, питающий электростанцию, и тем самым избежать остановки реактора.

Мы очень близки к достижению минимального уровня воды, необходимого для безопасного охлаждения ядерного оборудования, и делаем все возможное, чтобы увеличить потоки воды, поступающие на атомную электростанцию, — пояснил Мируцэ.

Недавняя засуха спровоцировала понижение уровня воды в Дунае до 1,7 тыс. кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Заместитель директора Национальной администрации Apele Române Сорин Рындашу заявил 1 августа, что в связи с обмелением реки АЭС в Чернаводэ будет работать еще четыре-пять дней. Это единственная атомная электростанция Румынии.

Ранее из-за падения уровня Дуная в районе сербского порта Прахов нашли остатки кораблей. Их в 1944 году потопила армия нацистской Германии.

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