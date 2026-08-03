Румынские военные пошли на отчаянный шаг для обеспечения работы АЭС

Румынские военные пошли на отчаянный шаг для обеспечения работы АЭС Румынские военные подорвали подводную скалу в Дунае для обеспечения работы АЭС

Румынские военнослужащие подорвали подводную скалу в обмелевшем Дунае для обеспечения работы АЭС в Чернаводэ на юго-востоке страны, пишет Bloomberg. По словам исполняющего обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ, власти намеревались перенаправить поток воды в основной канал, питающий электростанцию, и тем самым избежать остановки реактора.

Мы очень близки к достижению минимального уровня воды, необходимого для безопасного охлаждения ядерного оборудования, и делаем все возможное, чтобы увеличить потоки воды, поступающие на атомную электростанцию, — пояснил Мируцэ.

Недавняя засуха спровоцировала понижение уровня воды в Дунае до 1,7 тыс. кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за последние 30 лет.

Заместитель директора Национальной администрации Apele Române Сорин Рындашу заявил 1 августа, что в связи с обмелением реки АЭС в Чернаводэ будет работать еще четыре-пять дней. Это единственная атомная электростанция Румынии.

Ранее из-за падения уровня Дуная в районе сербского порта Прахов нашли остатки кораблей. Их в 1944 году потопила армия нацистской Германии.