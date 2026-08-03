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03 августа 2026 в 14:44

Эксперт объяснил заявление постпреда РФ при ОДКБ Васильева о ядерном оружии

Военэксперт Дандыкин: заявление постпреда ОДКБ — реакция на милитаризацию ЕС

Виктор Васильев Виктор Васильев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Заявление постпреда России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктора Васильева о возможности применения ядерного оружия для защиты союзников является прямым ответом на милитаризацию Европы, заявил NEWS.ru капитан I ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, РФ ясно дает понять, что ЯО может быть применено не только в случае прямой агрессии против нее самой, но и для защиты ее партнеров.

Мы ясно даем понять, что если, например, кто-то прямо нападет даже не на Россию, а на нашего партнера Белоруссию, то его ждет ядерный ответ. Чтобы ни Польша, ни Украина, ни Прибалтика, ни другие страны не питали иллюзий, — заявил Дандыкин.

Ранее постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев напомнил журналистам, что стратегия коллективной безопасности организации и военная доктрина РФ предполагают возможность использования ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения на них. Дипломат подчеркнул, что принятые в развитие стратегии документы не исключают такого сценария.

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