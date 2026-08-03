В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала удар ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком.

В центре Европы орудует террористическое бандформирование, оккупировавшее государственный аппарат Украины, — обратила внимание дипломат.

Захарова отметила, что НАТО и Евросоюз, до этого декларировавшие нулевую толерантность к терроризму, теперь сами стали частью международной террористической деятельности, позволив действовать киевским властям. По ее словам, спонсорами терроризма являются страны Альянса. Дипломат подчеркнула, что атака на мирных граждан в Архипо-Осиповке — прямое тому подтверждение.

Ранее глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что число пострадавших в результате атаки ВСУ, по уточненным данным, составило 47 человек. Погибли шесть человек, трое из которых дети. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал удары ВСУ циничным и бесчеловечным преступлением.