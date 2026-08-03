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03 августа 2026 в 16:28

Президент Армении переназначил глав Минобороны, МИД и МВД

Хачатурян подписал указы о переназначении глав Минобороны, МВД и МИД Армении

Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян Фото: president.am
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Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении министров обороны, иностранных дел и внутренних дел, следует из документов, опубликованных на сайте главы республики. Таким образом, на своих постах остались глава Минобороны Сурен Папикян, глава МИД Арарат Мирзоян и глава МВД Арпине Саркисян.

Назначить Сурена Папикяна министром обороны Армении. <…> Назначить Арарата Мирзояна министром иностранных дел Армении. <…> Назначить Арпине Саркисян министром внутренних дел Армении, — говорится в документах.

По итогам парламентских выборов 7 июня правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна набрала 49,7% голосов и сформировала новое правительство. Блок «Сильная Армения» получил 23,2%, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 9,9%.

Ранее председатель счетной комиссии Лилит Минасян сообщила, что кандидат от правящей фракции «Гражданский договор» Рубен Рубинян избран спикером парламента Армении девятого созыва. За Рубиняна проголосовали 63 депутата, против — 28, в голосовании участвовал 91 парламентарий из 105.

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