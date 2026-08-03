В ФНПР исключили волну массовых увольнений

Ситуация на рынке труда требует постоянного мониторинга, но сегодня сокращения носят локальный характер, заявил в интервью NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Он отметил, что это в основном связано с оптимизацией в отдельных организациях и отраслях.

Сегодня мы не видим признаков масштабной волны увольнений. В основном речь идет о точечных изменениях, связанных с оптимизацией отдельных организаций и отраслей. По данным ФНПР, сокращения пока носят локальный характер, — сказал Черногаев.

Несмотря на данные Роструда о росте «рекомендованных к увольнению» на 43%, эксперт заявил, что паники на рынке труда нет — безработица находится на рекордно низком уровне. По его словам, главная задача профсоюзов в таких случаях — следить за соблюдением прав работников и прозрачностью процедур.

Эксперт подчеркнул, что во многих случаях диалог между работодателем и профсоюзом позволяет сохранить коллектив и профессиональные компетенции. Черногаев также добавил, что сокращение не должно оставлять человека один на один с проблемой, — необходимо создавать механизмы для перехода в новые сферы занятости с сохранением социальной защищенности.

Раннее сообщалось, что количество резюме от кандидатов пенсионного возраста, а также от зумеров выросло более чем в полтора раза за последние четыре года. Сегмент 14–30 лет увеличился с 2,49 до 4,51 млн резюме (плюс 81%), а группа старше 50 лет — с 342 до 584 тыс. (плюс 70%).