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03 августа 2026 в 18:32

Экс-нардеп ответил, в каком случае возможен переворот на Украине

Экс-нардеп Олейник: переворот на Украине возможен только по приказу Запада

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Переворот на Украине возможен только по приказу Запада, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, если американские и европейские политики захотят сменить действующего президента страны Владимира Зеленского, они убедят его тихо покинуть пост.

Переворота не будет, пока не даст команду Запад. Тот, кто возглавит этот переворот, не будет менять радикально политику. Если брать [Михаила] Федорова (экс-министр обороны Украины. — NEWS.ru), он выступает за мир и переговоры с Россией? Нет. Точно такую же позицию занимает [Валерий] Залужный (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru). Тогда возникает вопрос: зачем Западу переворот, хаос и нарушение какой-то военной стабильности, чтобы поставить кого-то на эту должность? Это они сделают очень тихо, убедив Зеленского, что пора уходить. Но пока такого решения нет, потому что действующий президент настолько служит их интересам, что его не надо подталкивать на пакости и террористические акты. Иногда его надо придерживать. Пока он их устраивает, — сказал Олейник.

Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский устроил перестановки в правительстве из-за боязни государственного переворота. По его словам, украинский народ устал от военного конфликта.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Софья Якимова
С. Якимова
Александр Ефимов
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