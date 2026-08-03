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03 августа 2026 в 19:05

Самолет с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет, проводивший авиамониторинг лесопожарной обстановки, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время ведутся поисковые работы.

Уточняется, что самолет выполнял задачу по наблюдению за лесами в труднодоступной местности. По имеющимся данным, связь с пилотами оборвалась внезапно. Сведений о предварительных сигналах о технических неполадках не поступало. На место предполагаемого нахождения воздушного судна уже выдвинулись оперативные службы и спасатели для проведения поисковой операции.

Все обстоятельства произошедшего инцидента в настоящий момент тщательно устанавливаются правоохранительными органами и авиационными специалистами. Детали о типе пропавшего судна и точном маршруте его полета в Бодайбинском районе пока не раскрыли.

Ранее Росавиация сообщила о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Иваново, Геленджика, Ярославля и Калуги в целях обеспечения дополнительной безопасности. При этом в Геленджике уже действуют особые ограничения, согласно которым регулярные рейсы принимаются только в период с 08:30 до 20:00.

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