Самолет с двумя людьми на борту пропал в Иркутской области

В Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет, проводивший авиамониторинг лесопожарной обстановки, передает Telegram-канал РЕН ТВ. На борту воздушного судна находились два человека. В настоящее время ведутся поисковые работы.

Уточняется, что самолет выполнял задачу по наблюдению за лесами в труднодоступной местности. По имеющимся данным, связь с пилотами оборвалась внезапно. Сведений о предварительных сигналах о технических неполадках не поступало. На место предполагаемого нахождения воздушного судна уже выдвинулись оперативные службы и спасатели для проведения поисковой операции.

Все обстоятельства произошедшего инцидента в настоящий момент тщательно устанавливаются правоохранительными органами и авиационными специалистами. Детали о типе пропавшего судна и точном маршруте его полета в Бодайбинском районе пока не раскрыли.

Ранее Росавиация сообщила о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Иваново, Геленджика, Ярославля и Калуги в целях обеспечения дополнительной безопасности. При этом в Геленджике уже действуют особые ограничения, согласно которым регулярные рейсы принимаются только в период с 08:30 до 20:00.