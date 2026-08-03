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03 августа 2026 в 19:46

На Украине опасаются грядущей зимы из-за проблем с энергией

Проблемы с энергетикой могут ухудшить положение Украины зимой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины могут вызвать серьезные проблемы для страны во время грядущей зимы, пишет CNBC со ссылкой на экспертов. По их оценке, основная задача, которая стоит перед главой государства Владимиром Зеленским, — обеспечить готовность энергообъектов перед холодным временем года.

По сути, правительство было реформировано и обновлено, чтобы перезапустить институциональные процессы и улучшить координацию между различными ведомствами. <...> Действительно, как отмечал президент Зеленский, главная задача обновленного Кабинета министров — обеспечить полную готовность энергетической и оборонной инфраструктуры к холодам, — заявил украинский политик Сергей Кузан.

В то же время генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех призвала Киев осознать грядущие проблемы. Она напомнила, что у страны остро не хватает средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Румыния начала закупать электроэнергию у Украины. Импорт потребовался для покрытия дефицита, вызванного остановкой первого энергоблока АЭС в Чернаводэ.

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