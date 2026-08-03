Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 20:42

Польские истребители рванули «перехватывать» российский Ил-20

Польское Минобороны подняло истребители из-за российского Ил-20

Ил-20 Ил-20 Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Польша подняла в воздух истребители для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. По его словам, воздушное судно не нарушало польскую границу, но якобы находилось в воздухе без активированного транспондера. Глава польского Минобороны утверждал, что российский Ил-20 был замечен примерно в 60 км к северо-западу от города Леба.

Наше воздушное пространство не было нарушено. Самолет летел в международном воздушном пространстве, — написал Косиняк-Камыш.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области. Борт держался примерно в 50 км от российского региона. Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и направился к польскому Гданьску.

До этого два британских самолета-разведчика летали вблизи российских границ. Борт Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Керчи и Геленджика, а Boeing Poseidon MRA1 патрулировал нейтральные воды Балтийского моря рядом с Калининградом.

Европа
Польша
Россия
Ил-20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.