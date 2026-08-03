Польские истребители рванули «перехватывать» российский Ил-20

Польша подняла в воздух истребители для отслеживания российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. По его словам, воздушное судно не нарушало польскую границу, но якобы находилось в воздухе без активированного транспондера. Глава польского Минобороны утверждал, что российский Ил-20 был замечен примерно в 60 км к северо-западу от города Леба.

Наше воздушное пространство не было нарушено. Самолет летел в международном воздушном пространстве, — написал Косиняк-Камыш.

Ранее американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II совершил полет вдоль сухопутной границы Калининградской области. Борт держался примерно в 50 км от российского региона. Самолет вылетел с авиабазы «Михаил Когэлничану» в Румынии и направился к польскому Гданьску.

До этого два британских самолета-разведчика летали вблизи российских границ. Борт Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над Черным морем в районе Керчи и Геленджика, а Boeing Poseidon MRA1 патрулировал нейтральные воды Балтийского моря рядом с Калининградом.