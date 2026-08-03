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03 августа 2026 в 19:30

Водителям пришлось ждать 19 часов въезда в Россию из Польши

Время ожидания в очереди на въезд в Россию из Польши достигло 19 часов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Время ожидания в очереди на въезд в Россию из Польши составляет 19 часов, сообщил ТАСС со ссылкой на Калининградскую областную таможню. Причиной стало усиление пограничного контроля в стране ЕС.

Калининградская областная таможня информирует, что из-за усиления в Польше пограничного и таможенного контроля на сопредельной стороне (МАПП «Мамоново-2») наблюдается скопление легковых транспортных средств. Время ожидания на въезд в РФ по легковому направлению составляет порядка 18-19 часов, — уточнили в ведомстве.

При этом на нейтральной полосе у МАПП «Чернышевское» по направлению въезда в РФ очереди отсутствуют. В пункте пропуска оформление проходят пять автомобилей.

Ранее, 2 августа, Северо-Западное таможенное управление сообщило, что в Нарве на КПП образовалась очередь из людей, желающих попасть в Россию. Скопления наблюдались на сопредельной стороне и в пограничной зоне.

До этого стало известно, что велопутешественник Андрей Павлов спустя 80 дней добрался из Пхукета до Славянска-на-Кубани. Мужчина признался, что, когда пересек границу России, не смог справиться с нахлынувшими эмоциями и расплакался.

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