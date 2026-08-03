В Польше указали на рост преступлений против украинцев Замглавы МВД Польши Мрочек: количество преступлений против украинцев возросло

Количество преступлений против украинцев в Польше возросло, сообщил в эфире RMF24 заместитель главы местного МВД Чеслав Мрочек. По его словам, число правонарушений на почве национальной и этнической ненависти увеличилось на 30% в 2025 году по сравнению с предыдущим годом.

Число преступлений, правонарушений, где жертвами становятся граждане Украины, растет, — заявил Мрочек.

Польская полиция создала специальную оперативную группу для решения этой проблемы. Генеральный прокурор Вальдемар Журек анонсировал новые подходы к проведению досудебных процедур и расследований, а также назначил специальных координаторов. Замминистра отметил, что неизбежность наказания имеет первостепенное значение. При этом на ужесточении наказания для провинившихся он настаивать не стал.

Ранее жители города Кожухов атаковали беженцев на территории хостела. Они жестоко избили трех граждан Украины — двух мужчин и одну женщину. По имеющимся данным, конфликт начался из-за громкой музыки, звучавшей из машины беженцев.