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03 августа 2026 в 12:50

Центробанк выпустит необычные памятные монеты

Центробанк анонсировал выпуск памятных монет с редкими животными

Фото: Банк России
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Центробанк выпустит памятные серебряные монеты, посвященные трем видам редких животных, сообщил Telegram-канал Банка РФ. На них будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка.

4 августа выпускаем в обращение памятные серебряные монеты номиналом два рубля серии «Красная книга»: «Кавказская лесная кошка», «Очковая гага», «Ушастая круглоголовка», — уточнили в регуляторе.

Отмечается, что серия монет, посвященная редкой флоре и фауне, выпускается с 1992 года. На данный момент в коллекции насчитывается 82 монеты.

Ранее сообщалось, что объем денежной базы в узком определении в России вырос на 14 млрд рублей с 17 по 24 июля. Она составила 21999,8 млрд рублей.

Кроме того, ЦБ России ужесточил выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Изменения затронули необеспеченные потребительские кредиты без лимита, нецелевые займы под залог недвижимости и автомобилей. Значения лимитов по необеспеченным потребкредитам с лимитом были оставлены без изменений.

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