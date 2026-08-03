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03 августа 2026 в 13:05

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам

Рособрнадзор предупредил 19 вузов о недопустимости нарушений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 19 вузам, сообщается в канале ведомства в мессенджере МАКС. Университетам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

В список попали Российский университет транспорта (МИИТ), Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, а также частные и региональные вузы. Конкретные нарушения не уточняются.

Ранее в Минобрнауки России рассказали, что Москва, Санкт-Петербург и Казань стали лидерами по числу абитуриентов, подавших документы в российские вузы в рамках приемной кампании 2026 года. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск.

До этого замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что полный переход российских университетов на новую модель образования завершится не позднее 2030 года. В пилотном проекте сейчас участвуют 17 вузов, но постепенно к ним присоединятся все остальные.

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