Замминистра образования Украины Николай Трофименко сообщил о пятилетнем рекорде по числу заявлений от абитуриентов в украинские вузы, передает пресс-служба украинского Минобразования. Всего зарегистрировано 1 189 960 заявлений от 242 666 поступающих, что на 28% (260 288) больше, чем в 2025 году, и является рекордным показателем за последние пять лет.

Всего для получения высшего образования зарегистрировано 1 189 960 заявлений, они поступили от 242 666 поступающих. По словам Трофименко, это рекордное за последние пять лет количество поданных заявлений, — отмечается в сообщении.

Как отмечает украинское издание «Страна.ua», рекорд установлен, несмотря на сокращение возможных заявок с 15 до 10. Учеба в вузе дает право на отсрочку от мобилизации, которая действует на Украине с февраля 2022 года.

Ранее глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев сообщил, что Киев планирует постепенно отзывать бронирование у студентов и направлять их в зону боевых действий. По его словам, украинская сторона реализует практику так называемой мягкой мобилизации.